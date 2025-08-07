Basilicata, un bando regionale da 15 milioni per potenziare l’offerta turistica

Risorse in arrivo per il turismo in Basilicata. La giunta regionale ha varato un bando da 15 milioni di euro rivolto alle imprese del comparto turistico, finalizzato al potenziamento e alla riqualificazione dell’offerta ricettiva e della ristorazione.

“ In piena stagione turistica - ha rimarcato l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo - vogliamo incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dell’ospitalità, che rappresenta un tratto distintivo apprezzato da chi sceglie la Basilicata come meta di soggiorno. Le risorse stanziate offrono un’occasione concreta per qualificare l’offerta, creare nuovi posti letto e incentivare nuova occupazione nel comparto.”

Le risorse saranno così ripartite: 10 milioni - si apprende da una nota della Regione Basilicata - saranno destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed extralberghiere; 5 milioni andranno a beneficio delle strutture della ristorazione, sia in connessione con attività ricettive esistenti, sia autonome.