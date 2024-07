Bocca su Roma: la carenza di taxi penalizza il turismo

“Sono due anni che facciamo presente che c è un problema serio di taxi a Roma, e non solo. Ci si può facilmente immaginare con quale spirito, dopo un’accoglienza del genere, i turisti visitino la città”. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, non nasconde la sua irritazione per le ripercussioni che la carenza di taxi può avere sulla percezione della destinazione Italia da parte dei turisti. Un nodo che non è solo proprio della Capitale, ma anche di altre grandi città.

Secondo lui, come riporta Il Messaggero, nemmeno le nuove licenze in arrivo potranno risolvere la questione. “Questo è senz’altro un passo in avanti - spiega -, ma temo non sia sufficiente. Quest’anno il turismo in Italia registrerà numeri da record e sono attesi milioni di arrivi di visitatori stranieri. Impossibile gestire un simile flusso con pochi taxi e con un servizio di trasporto pubblico carente come quello della Capitale”.

Obiettivo destagionalizzare

E fa un paragone con gli hotel: “I taxi - spiega - sono come la reception di una città. Lei tornerebbe in un albergo dove ad accoglierla c’è un receptionist maleducato che la tratta male? Io non credo proprio”. Ciò nonostante, aggiunge il presidente di Federalberghi, Roma non versa in una condizione disastrosa, né peggiore di quella di altre grandi città italiane ed europee. Il problema, semmai, è un altro: “Roma - fa notare Bocca - è una metropoli dove il turista di solito non torna, a differenza di Londra o Parigi. Bisogna invertire questa tendenza puntando sui grandi eventi e sulla loro destagionalizzazione”.

Turismo e sport vanno, dunque, a braccetto e servono a destagionalizzare: “Lo abbiamo constatato anche in occasione della Ryder Cup del 2023, la prima in Italia - sottolinea -. I grandi appuntamenti alle porte, come il Giubileo 2025 o le Olimpiadi invernali del 2026, saranno un biglietto da visita importante per l’Italia, aldilà della valenza degli eventi”.