Un piano strategico da 1,5 miliardi di euro per sostenere i progetti delle regioni, delle amministrazioni pubbliche locali ma a che delle piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito.

Cassa Depositi e Prestiti ha presentato alla Conferenza delle Regioni il piano strategico 2025-2027. Lo fa in un contesto sociale, economico e politico molto complesso. “È un momento di grande incertezza, con una crescita economica in riduzione e con un accesso al credito per le Pmi sempre più difficile, la cui incidenza sul Pil è passata dal 50% del 2014, al 29% dello scorso anno”, ha dichiarato Dario Scannapieco, a.d. di Cdp.

Fondi che quindi potranno finanziare la crescita delle imprese italiane, ma anche favorirne lo sviluppo attraverso progetti più grandi. La crescita della rete ferroviaria dell’alta velocità, lo sviluppo dei porti, la riduzione degli sprechi di acqua potabile, solo per citarne alcuni. “Sono fondi che consentono la crescita del Paese, in tutti i settori anche quello turistico – ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni -. Penso ad esempio al potenziamento del ricettivo, in collaborazione pubblico e privato”.