Cinecittà World compie 10 anni e dà il via alla stagione 2025

Cinecittà World dà ufficialmente il via alla nuova stagione e apre i festeggiamenti per il suo decimo anniversario. Il parco divertimenti del cinema e della tv ha dato il via alle celebrazioni con ‘10 anni di Cinecittà World’, una mostra allestita nel Tempio di Erode che racconta la storia del Parco tra dolly, luci di scena, bozzetti originali firmati dallo scenografo Premio Oscar Dante Ferretti e gigantografie tratte dal film Roma set a cielo aperto, diretto dall’artista Yuri Ancarani.

“Ci impegniamo quotidianamente per innovare il contenuto e il prodotto, puntando a migliorare costantemente la qualità dell’esperienza offerta ai nostri ospiti - ha affermato il presidente e amministratore delegato Antonio Abete -. Stiamo inoltre sviluppando un ambizioso progetto di sostenibilità ambientale che punta a rendere Cinecittà World autonomo dal punto di vista energetico, con anche l’obiettivo di contribuire a garantire un mondo più sostenibile per le generazioni future”.

Tra i protagonisti dell’opening Giuseppe, Alessandro e Carlo Pedersoli, rispettivamente figlio e nipoti do Bud Spencer, che hanno inaugurato una nuova esperienza culinaria da film nel Saloon del Far West, dove negli anni ’60 e ’70 furono girati tanti Spaghetti Western, tra cui ‘Lo chiamavano Trinità’ e ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’.

Durante Pasqua e i Ponti di Primavera, Cinecittà World proporrà un’avventura immersiva tra cinema e divertimento con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e set cinematografici. Un viaggio emozionante che inizia con il volo sui tetti rinascimentali di Firenze a bordo del cinema volante Volarium, prosegue tra le inversioni mozzafiato della montagna russa Altair, le rapide adrenaliniche del water ride Aktium, fino all’incontro ravvicinato con i dinosauri di Jurassic War, senza dimenticare l’esperienza immersiva tra i gironi infernali della dark ride Inferno.

Non mancheranno gli spettacoli dal vivo, con i danzatori acrobati di ‘Incanto’, volano tra i mondi dei film di Spider-Man, Avengers, Frozen e Harry Potter; e una versione rinnovata di ‘Scuola Di Polizia’-

Per chi preferisce un viaggio nel passato, Roma World, il parco tematico dell’Antica Roma, permetterà di vivere una giornata da antico romano tra spettacoli dei Gladiatori, show di Falconeria, tiro con l’arco e il tour di Ben Hur, visita all’arena originale del remake del kolossal. Per un pranzo fuori porta c’è la Taberna con i tipici sapori romani e la carne alla brace.