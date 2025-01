Cortina, cresce l’high-luxury con i turisti stranieri

Cresce l’high-luxury a Cortina. Stando ai dati elaborati da HBenchmark per l’associazione degli Albergatori con il sostegno di Cortina Marketing, nell’ultimo mese la fascia di alta gamma ha raggiunto una media del 92,7% a +20,5% sul 2023, mettendo a segno il tutto esaurito nelle giornate comprese tra il 28 dicembre e il 2 gennaio e confermandosi protagonista anche a ridosso dell’Epifania con un’occupazione dell’85%.

Una tendenza esplosa in estate che ha fatto registrare un’ulteriore evoluzione proprio durante le recenti vacanze di Natale e proprio grazie agli arrivi dall’estero. Questi ultimi, se raffrontati allo stesso periodo dello scorso anno, sono cresciuti dell’8%, segno che l’attrattività della destinazione è in aumento oltreconfine, anche grazie al richiamo Olimpico.

“Quello straniero è un pubblico tendenzialmente alto spendente – commenta Stefano Pirro, presidente dell’associazione degli Albergatori di Cortina – o comunque con un potere di acquisto più elevato rispetto a quello della media italiana, se non altro in virtù del cambio favorevole di alcune valute. È chiaro che l’incremento delle prenotazioni da parte di questo tipo di utenza favorisce le performance dell’high-luxury. La cosa positiva che abbiamo riscontrato nelle ultime settimane, però, è che la crescita nel settore di alta gamma non ha comunque penalizzato il segmento basic che a Capodanno ha a sua volta sfiorato il sold out, merito dei tanti habitué, stavolta italiani, che hanno scelto la regina delle Dolomiti quale meta privilegiata per trascorrere le feste, e che ormai rappresentano una garanzia”.

“Cortina sta tornando ai livelli di 20 anni fa – conclude Pirro – quando il solo nome evocava atmosfere glamour, ma rispetto ad allora il nostro approccio è cambiato, è più maturo. Archiviato il Natale ora ci concentriamo sulle prospettive altrettanto buone per il prosieguo della stagione e in particolare sulle settimane bianche, ma soprattutto sul weekend di Coppa del Mondo di Sci che si disputerà nelle prossime ore e che a sua volta è quasi sold out con un 91% di prenotazioni (contro l’85% dell’anno passato), in aumento di 6 punti percentuali sull’acquisito 2024 e di 1 punto sul consolidato 2024”.