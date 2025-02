Cresce il business degli outlet: 69 milioni di visitatori per Neinver

Sono tutti positivi gli indicatori del bilancio 2024 di Neinver, che ha chiuso l’anno con un nuovo record di vendite nei suoi 20 asset gestiti in Europa (16 centri outlet e 4 retail and leisure park) raggiungendo 1.627 milioni di euro, cifra che rappresenta un incremento dell’8% rispetto al 2023.

I centri gestiti da Neinver in sei Paesi europei - Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia - hanno accolto oltre 69 milioni di visitatori, con un aumento della spesa media per visitatore di 6 punti percentuali.

“Il nostro portafoglio - sostiene Daniel Losantos, ceo di Neinver - ha registrato una performance eccezionale con vendite record, affluenza in crescita e una forte domanda dei retailer. Nonostante le condizioni di mercato sfidanti, il nostro percorso di crescita è solido. Questo successo deriva dall’impegno del nostro team e dal lavoro svolto per offrire un modello di business basato su top brand, prezzi competitivi e su un’esperienza di shopping unica che continua ad attirare i clienti.”

Attualmente il tasso di occupazione è del 98%, “un massimo storico per il portafoglio” evidenzia Losantos.

Il piano di sviluppo

Tra i servizi aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visita degli ospiti la nuova area food a Vicolungo The Style Outlets, con oltre 15 diversi punti ristoro.

A Castel Guelfo The Style Outlets sono inoltre in corso i lavori per lo sviluppo di una nuova piazza food, oltre ad attività di landscaping e al rinnovamento delle aree di seduta, mentre a Getafe The Style Outlets, in Spagna, è stata recentemente completata la ristrutturazione di una piazza interna. A ciò si aggiungono i lavori di ammodernamento di Las Rozas The Style Outlets, sempre in Spagna, con piani di ristrutturazione che prevedono anche un miglioramento dell’accesso al centro e l’aggiunta di nuovi spazi f&b.

L’azienda sta inoltre lavorando a progetti futuri, tra cui la ristrutturazione di San Sebastián de los Reyes (Spagna), l’espansione di Viladecans The Style Outlets (Spagna) e la ristrutturazione di altri centri. Allo stesso tempo, Neinver continua a lavorare allo sviluppo di un secondo centro outlet in Francia, Alpes The Style Outlets, situato vicino al confine con la Svizzera.