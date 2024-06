Decreto negozi storici, Santanchè: “Un’azione strategica per il turismo italiano”

“Lo schema di decreto legislativo sui negozi storici e le botteghe artigiane è un’azione strategica molto importante per il turismo italiano”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sul provvedimento varato in Consiglio dei Ministri che istituisce un albo nazionale per gli esercizi commerciali di particolare rilevanza storica e culturale.

Per la titolare del Mitur “tutelare, valorizzare e promuovere le botteghe storiche mantiene viva la tradizione italiana di quel ‘Made in Italy’ che ci rende fieri nel mondo e che rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta turistica, contribuendo a renderla unica nel suo genere. Un ulteriore impulso alla diversificazione della proposta turistica italiana e al rafforzamento del brand ‘Italia’.”

Obiettivo del decreto è quello di valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale, turistico e commerciale, contrastando con misure uniformi il fenomeno della desertificazione commerciale.

Il Ministero del Turismo, fa sapere Santanchè, “provvederà all’adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all’albo nazionale, che sarà inserito all’interno di un’apposita sezione del sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.