Federagit Confesecenti esprime soddisfazione per l’elevata partecipazione al bando predisposto dal Ministero del Turismo in merito alla selezione di nuove guide turistiche.

“La grande partecipazione al bando del Ministero del Turismo per le nuove guide turistiche è un segnale importante di interesse verso la professione. Ora chiediamo che il Ministero continui a coinvolgere le associazioni di categoria: Federagit è disponibile a offrire il proprio contributo, anche per la composizione delle commissioni, affinché l’iter si concluda al più presto e nel miglior modo possibile per tutti, Ministero e nuove guide - ha commentato Micol Caramello, presidente di Federagit Confesercenti -. Con un numero così elevato di candidature, praticamente il doppio del numero di guide attualmente abilitate, e un programma così ampio sarà chiaramente difficile organizzare le prove. E non dimentichiamo che si tratta di una sorta di ‘anno zero’ per un esame nazionale che si attendeva da oltre dieci anni. Per questo garantiamo il massimo sostegno al Ministero. L’obiettivo è un esame serio, in grado di tutelare sia i 14mila professionisti già iscritti nell’elenco nazionale sia le future guide. Professionisti che, come abbiamo ribadito più volte, sono un anello fondamentale della filiera del turismo, il biglietto da visita dell’Italia nei confronti di tanti viaggiatori che scelgono le nostre città, i nostri borghi per le vacanze”.