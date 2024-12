Friuli, stagione sciistica al via: impianti aperti dall’Immacolata

Il Friuli Venezia Giulia scalda i motori per la stagione sciistica. L’assessore regionale Turismo e Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha annunciato l’avvio della stagione invernale a partire dal prossimo fine settimana.

“Grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici di PromoTurismoFVG, è confermato l’avvio della stagione dello sci in Regione a partire dal weekend dell’Immacolata, 7 e 8 dicembre”, ha affermato.

La stagione della neve, riporta l’Ansa, andrà avanti fino al 30 marzo. Solo il polo di Sella Nevea chiuderà più tardi, domenica 13 aprile.

“La stagione della neve 2024-25 si apre con molte novità nei sei poli sciistici del Fvg, grazie a interventi di manutenzione, restyling e ammodernamento fatti da PromoTurismoFVG per garantire l’efficienza e l’attrattività delle piste - ha spiegato l’assessore -. In previsione della nuova stagione invernale, sono stati conclusi lavori per 10,7 milioni di euro, a testimonianza del ruolo strategico che la Regione riconosce alla montagna per lo sviluppo del turismo”