A poco più di una settimana dalla riapertura per la stagione estiva, la macchina di Gardaland funziona già a pieno regime. Al volante da meno di due mesi c’è il nuovo amministratore delegato, Stefano Cigarini, che nell’inaugurare la nuova attrazione Animal Treasure Island definisce i piani di sviluppo del parco divertimenti che quest’anno festeggia il 50° anniversario.

“Prima attrazione turistica italiana per fatturato e quarta per numero di visitatori, Gardaland ha tutte le carte in regola per crescere ancora. Siamo giunti a un importante giro di boa, quello dei 50 anni di attività, che è motivo di grande orgoglio e di fiducia nel futuro. In questi anni Gardaland ha ospitato qualcosa come 100 milioni di visitatori ed è un brand noto a oltre il 90% degli italiani. L’obiettivo è non fermarsi mai, sfruttando le potenzialità derivanti sia dai mercati stranieri – in costante crescita – sia da segmenti paralleli come quelli di incentive e business travel”.

Gardaland ha infatti all’attivo tre resort per un’offerta di 475 camere e mille 500 posti letto, “un potenziale che potremmo sfruttare anche al di fuori dei periodi di apertura del parco, puntando ai segmenti business e incentive”.

Obiettivo destagionalizzare

La parola d’ordine è sempre una: destagionalizzazione e allungamento dell’operatività. “L’apertura invernale per il periodo natalizio ha segnato un importante passo avanti nell’attività del parco e delle strutture; l’obiettivo è quello di allungarla ulteriormente intercettando una clientela eterogenea, che possa spalmare sul territorio i benefici in termini di indotto. Basi pensare che per ogni euro speso al parco, i visitatori nel lasciano 3,5 sul territorio”.

Intanto, Gardaland apre la stagione all’insegna delle novità: “Sono cinque quest’anno – spiega il manager -. Innanzitutto gli show e gli spettacoli in 4D, con Bim Bum Bam Live, AI The future is here, Prezzemolo e il mistero dei mondi nascosti. Inoltre, è stata rivisitata l’area tematica dedicata alla Cina. Ma soprattutto, il 2025 è l’anno di Animal Treasure Island, che ha richiesto circa 10 milioni di euro di investimenti e che ha sostituito e rinnovato completamente la storica attrazione dedicata ai pirati”.

Tanti gli eventi che animeranno la stagione. Si comincia dal 28 giugno con l’apertura del parco fino alle 23, per continuare dal 13 settembre con l’Oktoberfest e dal 3 ottobre con Halloween. Dal 6 dicembre, spazio al Magic Winter. Ma non è tutto: i festeggiamenti per i 50 anni di Gardaland si terranno il 19 luglio e il 6 settembre spazio a Stars Night.