Un Ferragosto sold out è quello che si prospetta per Gardaland, il parco divertimenti che, con 3 milioni di visitatori l’anno, continua ad essere il motore del settore in Italia.

I tre hotel di Gardaland Resort registrano infatti il tutto esaurito, con un’occupazione pari al 100% nei giorni di Ferragosto: l’ospitalità del parco si conferma, quindi, un’eccellenza anche come posizione stategica, che permette di visitare, oltre all’area delle attrazioni, anche il Lago di Garda e i dintorni fino a Verona.

Un risultato che conferma i dati del Rapporto SIAE 2023, che sottolinea come i parchi divertimento più grandi siano ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali.

Un sondaggio realizzato all’interno del parco ha inoltre permesso di scoprire quali sono le attrazioni estive più gettonate. Sul podio, per questa stagione, anche a causa del caldo intenso, le attrazioni acquatiche. La maestosa ed imponente Fuga da Atlantide si posiziona al primo posto con i suoi due tuffi da un’altezza di 12 e 17 metri, seguita da Colorado Boat caratterizzata dalle ripide cascate da percorrere a bordo di tronchi e Jungle Adventure che, con i suoi giro tra animali esotici e riti nelle caverne a bordo di grandi gommoni trasportati dalla corrente, si aggiudica il terzo posto.

Visto il caldo intenso del periodo, le entrate dei visitatori si intensificano a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 23:00 anche grazie all’offerta di un biglietto a prezzo ridotto.