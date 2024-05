Se i ricavi derivanti dal settore alberghiero contribuiscono all’11-12% del Pil, in Toscana si arriva a superare il 20%: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene alla 74° assemblea di Federalberghi per sottolineare come sia fondamentale una politica di supporto del turismo tramite l’ospitalità.

“In base ai dati Istat – spiega il presidente – nel 2023 circa 851 milioni di persone hanno trascorso almeno una notte in una struttura ricettiva italiana, e di questi 96 milioni lo hanno fatto in Toscana. Un numero enorme, motivato da stimoli diversi, principalmente di natura culturale, naturalistica, ma anche legati a sport ed eventi”.

Legge quadro

Per questo la Regione Toscana è al lavoro in collaborazione con le associazioni di categoria: “Stiamo preparando la riforma della legge quadro sul Turismo, che prevede la creazione di 28 ambiti turistici. Al centro anche tutta una serie di misure per regolare tematiche importanti, come quella legata agli affitti brevi”.

In primo piano anche la necessità di fare sistema fra turismo e cultura, e non solo. “In agenda c’è l’incentivazione degli investimenti nel settore alberghiero, grazie anche all’accordo con Bei. Ci sono investimenti nelle infrastrutture e negli aeroporti – la Toscana ha un potenziale di 29 milioni di passeggeri annui fra arrivi e partenze -, e anche una specifica attenzione al turismo slow, all’insegna di un concetto di sostenibilità che oggi è imprescindibile”.