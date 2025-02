A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per le guide turistiche lanciato dal Ministero del Turismo, sono più di 2500 le domande presentate, mentre oltre 3000 sono in fase di compilazione. “Un segnale evidente dell’importanza di questa professione, essenziale per qualificare il settore e valorizzare il nostro patrimonio culturale” dice una nota del Ministero.

La legge 190 del 2023 subordina l’esercizio della professione di Guida Turistica al superamento di un esame di abilitazione nazionale, che permetterà di essere iscritti all’elenco nazionale delle guide turistiche con esame di accesso unico e annuale. Elenco al quale possono iscriversi le guide già abilitate, senza necessità di riaffrontare un nuovo concorso.

Le iscrizioni al bando per accedere al concorso, quindi, sembra supereranno i numeri già alti (4000 persone) ipotizzati dal Ministero. Per iscriversi al bando c’è tempo fino al 27 febbraio.