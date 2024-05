IA applicata al travel, Visit Italy firma ‘Monna Lisa’

Progettata da Visit Italy è la prima intelligenza artificiale (IA) italiana nel mondo del travel. Il suo nome è ‘Monna Lisa’ e il suo debutto è avvenuto a New York, a Times Square, con un annuncio improvviso che ha visto la Gioconda abbandonare la cornice del suo quadro per fare ritorno in Italia.

Il video virale sull’account instagram @monnalisareal ha raccolto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni e quasi 40mila interazioni, stuzzicando la curiosità a livello globale sulla notizia del ritorno della Monna Lisa in Italia. Si tratta di un viaggio da seguire attraverso i social media, aperto a tutti i suoi ammiratori, invitati a partecipare a un’esperienza unica: seguire il ritorno in Italia del personaggio più famoso della storia dell’arte tramite aggiornamenti in tempo reale e post creativi.

Ritorno alla terra d’origine

“La nostra versione della ‘Monna Lisa’ - sottolinea afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - scavalca i confini e ritorna nella terra che ha ispirato la sua nascita, segnando un ritorno alle radici per il turismo italiano. Il turismo delle radici trova in ‘Monna Lisa’ uno strumento perfetto per essere esplorato: i visitatori potranno immergersi completamente nelle tradizioni, nell’arte, nella cucina e nei paesaggi che rendono l’Italia unica”.

Strumento di pianificazione dei viaggi

Monna Lisa si presenta, dunque, non solo come una influencer virtuale, ma anche come strumento di pianificazione dei viaggi, dal momento che è stata progettata per assistere i viaggiatori nella creazione di itinerari su misura, basati su contenuti locali autentici e ricchi. Gli utenti possono interagire con Monna Lisa attraverso il portale dedicato www.monnalisa.ai o attraverso il portale visititaly.eu.

“La nostra missione è trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono l’Italia, offrendo loro un’esperienza autentica e personalizzata che valorizzi il benessere delle comunità locali” aggiunge Santopietro -. Monna Lisa unisce tecnologia e sapere umano rendendo possibile l’esplorazione dell’Italia come un local, guidando i visitatori attraverso le città d’arte, i borghi storici e le gemme nascoste del nostro Paese”. Monna Lisa offre suggerimenti reali, basati sui contenuti realizzati dai local sul portale visititaly.eu, consentendo ai viaggiatori di scoprire il vero cuore del nostro Paese.