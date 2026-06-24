Viaggiare sicuri con i bambini nell’estate 2026 è possibile seguendo i 10 consigli elaborati dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), in collaborazione con Assonidi e Acamar Films, produttori della serie animata Bing. Il decalogo, parte del progetto “Le Buone Abitudini” attivo dal 2023, viene distribuito a oltre 11.000 pediatri e 450 strutture per l'infanzia in tutta Italia, con l'obiettivo di aiutare le famiglie con bambini da 0 a 6 anni a vivere le vacanze estive in modo sereno e sicuro.

Perché viaggiare con i bambini richiede precauzioni specifiche

Le vacanze estive rappresentano uno dei momenti più attesi dell'anno per le famiglie italiane, ma portare con sé bambini piccoli richiede una pianificazione attenta. I bambini, soprattutto sotto i 6 anni, sono più vulnerabili al caldo, alla disidratazione, agli sbalzi di pressione in aereo e ai rischi legati all'acqua. Per questo la Società Italiana di Pediatria ha messo a punto un decalogo pratico, pensato per rispondere alle domande più comuni dei genitori prima e durante il viaggio.

I 10 consigli dei pediatri SIP per viaggiare sicuri con i bambini

1. In auto: seggiolino omologato e soste frequenti

Il bambino deve viaggiare sempre nel seggiolino omologato e correttamente installato. Mantieni l'abitacolo a una temperatura di circa 24-25°C e programma soste frequenti per farlo bere, muovere e riposare. Meglio pasti leggeri prima della partenza per ridurre il rischio di mal d'auto. Durante il viaggio, invitalo a guardare fuori dal finestrino ed evita smartphone e tablet, che possono favorire la cinetosi.

2. In aereo: come proteggere le orecchie dei bambini

Durante decollo e atterraggio, favorisci la deglutizione con ciuccio, biberon o acqua. Nei bambini più grandi sono utili semplici manovre come sbadigliare o deglutire per compensare le variazioni di pressione.

3. Sole: protezione spf 50+ obbligatoria dopo i 6 mesi

Nei primi sei mesi di vita è preferibile evitare l'esposizione diretta al sole: usa ombra, cappellino e indumenti leggeri. Dopo i sei mesi è indispensabile applicare una crema solare ad alta protezione (50+), da rinnovare ogni 2 ore e dopo ogni bagno. Anche in montagna i raggi UV sono particolarmente intensi.

4. Caldo e disidratazione: i rischi da non sottovalutare

I bambini si disidratano più facilmente degli adulti. Offri acqua frequentemente o allatta spesso, evita le ore più calde (generalmente tra le 11 e le 16) e preferisci abiti chiari e leggeri.

5. Aria condizionata: sì, ma senza sbalzi termici

L’aria condizionata può essere usata anche con i bambini piccoli, purché la differenza tra temperatura interna ed esterna non sia eccessiva. Non dirigere mai il flusso d'aria direttamente sul bambino e controlla che gli ambienti non siano eccessivamente freddi.

6. Acqua e piscine: sorveglianza continua sempre

Piscine, mare, laghi e parchi acquatici sono tra i luoghi dove si verificano più frequentemente incidenti gravi nei bambini piccoli. La supervisione continua di un adulto è la misura di prevenzione più efficace: non basta la presenza, serve l'attenzione costante e ravvicinata.

7. Igiene e alimentazione: prevenire i disturbi gastrointestinali

Lavare spesso le mani, conservare correttamente gli alimenti (attenzione alla catena del freddo in estate) e garantire una buona idratazione aiutano a prevenire la maggior parte dei disturbi gastrointestinali.

8. In montagna: quota massima nel primo anno di vita

Nel primo anno di vita è consigliabile non superare i 1.500 metri di altitudine e restare comunque entro i 2.000 metri. Ricorda che anche in quota il sole è intenso e la protezione solare rimane indispensabile.

9. Intrattenimento durante il viaggio

Porta giochi, libri e oggetti familiari: aiutano a gestire meglio i tempi lunghi e gli spazi ristretti, riducendo stress e irritabilità.

10. Consulta il pediatra prima (e dopo) la partenza

In presenza di patologie croniche, allergie o terapie in corso, un confronto con il pediatra prima della partenza è utile per organizzare la vacanza in sicurezza. Al rientro, specialmente dopo viaggi in Paesi tropicali, è utile un nuovo consulto per escludere eventuali infezioni o malattie tropicali.

Il progetto “Le Buone Abitudini”: Bing, SIP e Assonidi insieme per le famiglie

Il decalogo “Viaggiare Sicuri” si inserisce nel progetto “Le Buone Abitudini”, una campagna di sensibilizzazione nata nel 2023 dalla collaborazione tra la Società Italiana di Pediatria, Assonidi e Acamar Films — la casa di produzione della serie animata Bing, che conta oltre 2 miliardi di visualizzazioni nel mondo ed è seguita da centinaia di migliaia di famiglie italiane su Rai e sulle principali piattaforme digitali. Il progetto affronta temi come nutrizione, igiene, importanza del sonno, gioco all'aria aperta e gestione delle paure dei bambini (come quella dei medici e degli ospedali). Il decalogo viene distribuito fisicamente a tutte le famiglie e gli asili associati Assonidi, insieme ad attività a tema Bing da fare durante le vacanze con i bambini.