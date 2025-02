Chissà che quest’estate non ci sia un boom di turisti inglesi nella Penisola. Cultura, arte, borghi e paesaggi incontaminati sono solo alcuni dei buoni motivi segnalati dal Guardian ai suoi lettori per promuovere l’Italia come meta ideale per una vacanza memorabile.

La testata ha infatti tessuto le lodi del Belpaese, segnalando alcune destinazioni, più o meno battute, da non perdere nel 2025.

La prima è Trieste, città in cui da poco è stato inaugurato il museo della lettura LETS, omaggio a nomi importanti della letteratura e della poesia, come Svevo e Saba.

Rimanendo in Friuli Venezia Giulia, il Guardian consiglia una tappa a Gorizia, Capitale europea della cultura per il 2025.

Capitale italiana della cultura da non perdere invece è Agrigento, con la sua Valle dei Templi.

Immancabili le città d’arte più amate: Roma e Firenze, dove la testata invita a scoprire, rispettivamente, la mostra ‘Munch: L’Urlo Interiore’, a Palazzo Bonaparte; e la prima mostra di Tracey Emin, a Palazzo Strozzi.

Costa alternativa

Al pubblico britannico, grande amante della Costiera Amalfitana, il Guardian suggerisce poi un altro volto della costa campana: il Cilento, con le sue ampie spiagge e i suggestivi paesini da scoprire passeggiando.

A chi preferisce le camminate nella natura e il trekking, la testata britannica consiglia, invece, un’escursione sull’isola d’Elba, lungo la Grande Traversata Elbana.

A misura di famiglia la Basilicata, con Matera e il Parco Nazionale del Pollino.

Tra gli altri motivi per scegliere una vacanza in Italia, la possibilità di poter soggiornare in dimore uniche e storiche, o in rifugi tra le vette, per esempio, delle Dolomiti.

Mentre chi preferisce le aree più incontaminate e rurali, potrà apprezzare i paesaggi e i borghi della Sardegna.