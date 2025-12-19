Il turismo italiano chiude il 2025 con numeri da record e un cambio di passo strutturale. Nei primi nove mesi dell’anno le presenze hanno raggiunto quota 406 milioni (+3%), con una stima di fine anno pari a 479,7 milioni, superando la Francia per flussi complessivi. Un risultato che, per il ministro del turismo Daniela Santanchè, “conferma la solidità del settore e il ruolo centrale della filiera, frutto del lavoro congiunto di imprese, operatori e politiche pubbliche”.

I dati, condivisi dal ministro durante la conferenza stampa di ieri, indicano che la componente internazionale resta il principale driver: 224,8 milioni di presenze straniere (+4%), pari al 55% del totale, avvicinano l’Italia alla Spagna (264,6 milioni) e la pongono nettamente davanti alla Francia (128 milioni). Migliora anche la qualità della domanda: la permanenza media sale a 3,6 notti, superiore a Spagna (3,4), Francia (2,6) e Germania (2,4).

Secondo Banca d’Italia, inoltre, tra gennaio e settembre 2025 la spesa turistica internazionale ha toccato 46,4 miliardi di euro (+4,9%), con un attivo record della bilancia turistica di 19,6 miliardi (+7%). Positivi anche i dati sulle festività: tra Natale e Capodanno sono attese circa 20 milioni di presenze (+1,5% sul 2024 e +5,8% sul 2023).

Le strategie 2026

“Lo sguardo è già al 2026, con una strategia focalizzata sull’undertourism: oggi il 75% dei flussi si concentra sul 4% del territorio. L’obiettivo è redistribuire valore verso borghi, aree interne e isole minori, facendo leva su enogastronomia e identità: il 95% delle eccellenze è prodotto nei 5.600 borghi italiani, mentre la cucina Italiana è patrimonio Unesco. Il percorso è sostenuto dal primo Piano strategico industriale del turismo a orizzonte decennale”, ha proseguito il ministro.

Sul fronte marketing, il ministro rivendica il successo internazionale di ‘Open to Meraviglia’, definita una case history globale, e annuncia l’evoluzione in ‘Welcome to Meraviglia’ “arriva una Venere ‘umana’, interpretata dalla giovane Francesca Faccini, che viaggerà nei territori meno noti”. Intanto italia.it consolida il primato europeo con +33% di visitatori unici rispetto alla Spagna e si rafforza come hub di servizi: 40mila contenuti, 38mila imprese caricate, oltre i target Pnrr.