Un mercato emergente ma anche estremamente interessante. È così che Ivana Jelinic, a.d. di Enit, definisce l’India, un Paese dove chi sceglie di viaggiare lo fa optando prevalentemente per un’offerta di alto profilo, se non addirittura di lusso, mettendo l’Italia tra le proprie preferenze.

“Enit ha aperto un presidio a Mumbai, così da avere una presenza in India che ci consenta di monitorare quel mercato e capire come si stanno muovendo i flussi turistici”, spiega Jelinic in occasione della presentazione a Milano del White Paper ‘Tourism and luxury shopping: will India be the leading nationality of the future?’, a cura di Indian Chamber of Commerce in Italy, Sea Milan Airports, Fidenza Village, Global Blue e Lybra Tech.

“Ci troviamo davanti a un mercato in ascesa con un’economia che gode di un trend positivo, nonché caratterizzato da un’attitudine al viaggio sempre maggiore e con una crescente capacità di spesa”.

L’Italia nella bucket list

Gli indiani inseriscono la Penisola nella loro bucket list per lo shopping, ma naturalmente anche per il patrimonio artistico. Si registra già un buon numero di repetear ed Enit, per rafforzare l’immagine dell’Italia in India, ha deciso di puntare anche sull’industria cinematografica e dunque a Bollywood. “Almeno una decina di importanti produzioni indiane stanno cercando di girare in Italia - precisa Jelinic -. Diverse le località coinvolte: dalla Sardegna al lago di Como, da Venezia a Roma, Milano e alla Costiera Sorrentina fino alla Sicilia”. Un modo per far conoscere il Belpaese, stimolando il desiderio di emulare i momenti visti in video una volta a destinazione.

“Con il lavoro delle film commission - conclude Jelinic - proviamo a stimolare questo mercato, in quanto un’industria come Bollywood rappresenta una risorsa importante per veicolare sia il brand del Made in Italy sia lo stile di vita italiano”.