È l’Umbria a ospitare l’edizione 2024 di Mirabilia, una manifestazione che Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, non esita a definire ‘un’invenzione straordinaria’, che merita un pieno sostegno. “Nel mondo c’è bisogno di Italia e bellezza - sottolinea Tesei -. Come governo regionale abbiamo puntato sul turismo con una comunicazione di alto livello e ritengo cruciale che l’attrattività dei siti Unesco e la promozione dei nostri territori siano messe al centro di tutte le azioni sia della politica sia delle imprese”.

Fondamentale è, secondo Tesei, il tema delle infrastrutture che - se implementate - possono facilitare l’accesso a quei luoghi cosiddetti ‘minori’, ma capaci di offrire esperienze di turismo straordinarie. In questa prospettiva la Regione Umbria ha anche supportato gli operatori del comparto ricettivo con lo scopo di portare avanti un lavoro coordinato. La volontà è quella di elevare la qualità dei servizi e costruire un ecosistema che non soltanto invogli i visitatori a esplorare la regione ma soprattutto a tornare. “Per crescere dobbiamo in primis riqualificare il ruolo di chi è inserito nel turismo, in tutti i segmenti”, prosegue Tesei. “Questo significa - conclude - dare valore alla formazione, rendere questa industry interessante agli occhi dei nostri giovani che in quest’ambito possono fare la differenza e ne rappresentano il futuro”.