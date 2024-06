Si sono tenuti lo scorso fine settimana gli Stati generali del turismo del lago di Garda. Gli operatori turistici, i sindaci e i rappresentanti dei consorzi si sono dati appuntamento a Salò, nella sede della “Comunità del Garda”.

“Si affaccia una stagione importante per il nostro lago e dobbiamo mettere a segno nuove strategie” ha dichiarato il presidente della Comunità ed ex ministro, Mariastella Gelmini.

La stagione 2024 potrebbe quindi segnare una svolta per il Garda. Da un lato infatti, il primo obiettivo è consolidare, dopo il recupero post Covid, i mercati tradizionali come quello tedesco e in genere del Nord Europa. Dall’altro lato, però, il turismo benacense vuole conquistare nuovi mercati emergenti, soprattutto Cina, Stati Uniti e Paesi arabi. “Il lago di Garda - ha continuato Gelmini - vuole alzare l’asticella della propria ambizione, ma per fare questo ci sono alcune questioni di fondo da risolvere“. Tra questi la viabilità di accesso all’area, la viabilità su acqua e la depurazione delle stesse.