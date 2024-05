Viaggi in auto d’epoca deluxe, le proposte di Slow Drive

Viaggi da star su auto d’epoca, per rivivere le scene delle pellicole più famose che hanno avuto come protagonisti Grace Kelly, Cary Grant, Dustin Hoffman o personaggi leggendari come James Bond. A proporli Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente, il cui parco auto include esemplari di Giulietta Spider decappottabile, Triumph Spitfire, VW Maggiolino Cabriolet, Morgan 4/4, Ferrari Mondial T Cabriolet, Porsche 944 s2 Cabriolet e tanti altri modelli.

Dalla Toscana al lago di Garda

Prenotando l’auto su www.classiccartour.eu e si riceverà un cofanetto contenente il buono per la vettura, i guanti da guida in rete per il pilota, gli occhiali da sole vintage per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, le mappe e gli itinerari.

A disposizione dei clienti ci sono, inoltre, vintage tour guidati: sul sito, dopo aver scelto il modello dell’auto preferita e la tipologia di viaggio (mezza giornata, un giorno intero o un weekend), si possono seguire le guide di Slow Drive lungo itinerari tematici e originali, fuori dal traffico per apprezzare il piacere della guida, in Toscana, oppure immersi nelle bellezze del lago di Garda. È possibile controllare la disponibilità e procedere con il booking sul sito www.slowdrive.it