Leolandia, la stagione 2025 si apre con il Carnevale

Si apre con il Carnevale la stagione 2025 di Leolandia. Dal 22 febbraio il parco divertimenti si animerà con personaggi in maschera, decorazioni, stelle filanti e coriandoli per celebrare la ricorrenza.

Ospite d’onore in occasione della giornata di apertura sarà la Academy Parade Band, marching band che si esibirà in 3 parate musicali, pronte ad aggiungere una dose ulteriore di energia al ricco programma di intrattenimento.

Quest’anno, il Carnevale di Leolandia coinvolgerà anche le giostre con ‘Sfida in Maschera’, un gioco che animerà le attrazioni più iconiche con i personaggi di Carnevale, proponendo un’avvincente caccia alla maschera, a base di enigmi e indovinelli.

I visitatori potranno accedere al parco in costume e i potranno indossare il costume preferito e scatenarsi tra attrazioni, spettacoli e baby dance. Non mancheranno poi il Truccabimbi e la Parata dei Personaggi con Masha e Orso, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini e il Trenino Thomas.

“Insieme a Natale, Carnevale è una festa molto attesa e sentita, specialmente dai bambini che frequentano la scuola e che possono approfittare di qualche giorno di vacanza - commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -: anche nel 2025 abbiamo deciso di anticipare il periodo di apertura a febbraio, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei parchi a tema, per offrire ai bambini l’opportunità di correre, ridere, mascherarsi e vivere appieno lo spirito della festa in un contesto sicuro, che esalta il loro entusiasmo e la loro gioia di vivere. L’avvio anticipato di stagione non rende più felici solo loro, ma anche i lavoratori stagionali, che possono approfittare di un periodo di impiego più lungo rispetto alla media”.