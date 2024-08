Milano Cortina ’26: i pacchetti On Inclusive in vendita da novembre

Saranno in vendita a partire dal prossimo mese di novembre i pacchetti ticket-inclusive hospitality & overnight realizzati da Milano Cortina 2026 e On Location, provider ufficiale di hospitality per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

“I pacchetti di hospitality offrono ai clienti biglietti garantiti per i loro eventi preferiti, insieme all’accesso a una varietà di opzioni di pernottamento e intrattenimento che meglio si adattano alle loro esigenze e budget – si legge in una nota congiunta -. Queste opzioni vanno da suite private all'interno della venue di gara, lounge premium condivise, spazi di hospitality esclusivi e hotel di lusso, ma anche offerte più semplici”.

Per i clienti è previsto anche un priority access, un programma che, grazie a un deposito interamente rimborsabile, garantisce il diritto di opzione sui pacchetti fino al 30 settembre 2024. “Le esperienze di ticket-inclusive hospitality & overnight packages create da On Location sono progettate per elevare e celebrare l'unicità dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 – sottolinea il presidente Paul Caine -. Gli ospiti si immergeranno nei colori, nei suoni e nella cultura dell'Italia, mentre assisteranno a momenti sportivi indimenticabili che si svolgono solo durante questo spettacolo globale”.