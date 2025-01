Mirabilandia rinnova la partnership con Club Family Hotel: ingressi gratuiti per gli ospiti della catena

Si rinnova anche per il 2025 la collaborazione tra Mirabilandia e Club Family Hotel. Attraverso l’accordo i clienti che nella prossima estate soggiorneranno in una delle 14 strutture della catena alberghiera avranno la possibilità di avere l’ingresso gratuito al parco divertimenti e all’adiacente Mirabeach.

“Il 2025 sarà per noi una stagione molto speciale perché apriremo la nuova area Nickelodeon Land dedicata proprio alle famiglie con bambini e giovani adulti - sottolinea Francesco Bertozzi, direttore Sales & Marketing di Mirabilandia -. Un investimento importante che ancora una volta testimonia la grande attenzione che il parco ha per la promozione del territorio, che passa anche attraverso un’offerta di divertimento sempre nuova e innovativa. Con Club Family Hotel rinnoviamo una partnership che in tre anni ha dato ottimi risultati e che ci ha permesso di intercettare nuovi visitatori. Siamo sicuri che anche quest’anno registreremo grandi soddisfazioni“.

La collaborazione consentirà di proporre pacchetti vacanza davvero esclusivi, con la formula all-inclusive. “Con Mirabilandia - precisa Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel - avevamo già degli ottimi rapporti e la firma del nuovo accordo ci consente di rafforzare ulteriormente un legame in cui crediamo molto, perché sia noi che loro abbiamo come obiettivo quello di regalare esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono. Avere un compagno di viaggio come Mirabilandia e Mirabeach è importante e strategico perché entrambe le realtà hanno ogni stagione milioni di contatti, ai quali possiamo comunicare delle proposte di vacanze veramente indimenticabili”.