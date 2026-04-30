Mitur, pubblicato il nuovo bando per l’abilitazione delle guide turistiche

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando per l’abilitazione delle guide turistiche. Sulla piattaforma InPa, è possibile consultare l’avviso pubblico contenente le modalità di conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione.
Sul bando sono indicati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda di ammissione, nonché le modalità di svolgimento delle prove.
Come disposto dalla legge 13 dicembre 2023 n. 190, l’esame di abilitazione prevede lo svolgimento di una prova scritta, di una prova orale e di una prova tecnico-pratica.
Superato l’esame, i candidati saranno iscritti nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT) istituito presso il Mitur.
Il bando è consultabile qui
Remo Vangelista