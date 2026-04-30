Salvini: “Riserve di carburante disponibili fino a fine maggio”

“Le tensioni in aree strategica per l'energia sta creando evidentemente instabilità nei mercati, visto che il 50% del carburante per aerei destinato agli aeroporti italiani transita per Hormuz, ma le riserve disponibili in Italia garantiscono l'operatività almeno a tutto il mese di maggio e la nostra posizione risulta più solida rispetto alla gran parte degli stati europei”.

Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera dei deputati. “Non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio la sicurezza dei voli o la continuità del sistema - ha aggiunto -. Il Paese regge perché c'è un lavoro coordinato. Per il carburante per gli aerei la pressione sui costi resta fortissima e se questo scenario dovesse prolungarsi sarebbe sempre più difficile mantenere l'equilibrio che con fatica stiamo garantendo ai cittadini”.