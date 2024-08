Napoli, il turismo a Ferragosto rallenta

Un tasso di occupazione del 70% rispetto all’80% dello scorso anno. Il turismo di Ferragosto a Napoli segna una frenata, come sottolinea la Federalberghi della città.

Il trend, riporta ansa.it, era iniziato già a luglio con l’occupazione scesa dall’86% all’80%.

In ogni caso, viene sottolineato che si tratta comunque di numeri positivi. Ma si evidenzia anche il problema dell’abusivismo, non solo per quanto riguarda le sistemazioni e i pernottamenti ma anche per trasporti o occupazione del suolo pubblico.