National Geographic, i monasteri cenobitici italiani tra le destinazioni del 2025

Il National Geographic ha inserito i monasteri cenobitici italiani nella lista ‘Best of the World’. Duecento siti religiosi rientrano così tra le destinazioni da non perdere nel 2025.

Per la rivista - che segnala in particolare la Verna e l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, in Toscana - i monasteri rappresentano una delle mete ideali per il turismo esperienziale, in cui poter abbracciare e vivere veri e propri soggiorni all’insegna della serenità spirituale.

“Da National Geographic arriva un ulteriore riconoscimento al grande valore che il patrimonio religioso italiano riveste all’interno dell’ecosistema turistico internazionale - commenta in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -, soprattutto in vista dell’importante appuntamento del Giubileo, che ci attende tra qualche mese, e per cui si prevedono 35 milioni di arrivi e 105 milioni di presenze.”