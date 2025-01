Oltre 500 mila euro per la promozione di Bologna e Modena

Sarà di oltre 500 mila euro l’investimento che la regione Emilia Romagna a sostegno della promozione turistica delle province di Modena e Bologna nel 2025, che da quest’anno verranno considerate una destinazione unica, ai fini del marketing territoriale.

Un calendario di eventi che secondo l’Osservatorio Regionale genereranno un valore di oltre 2,5 milioni di euro. Tra le proposte approvate si segnala la conferma di ‘Imola Be in Wonder Land’, il festival di cultura, sport e natura del territorio. A Castel San Pietro Terme andrà in scena ’Outdoor Tours’, turismo enogastronomico ed esperienziale dedicato al termalismo.

Spazio anche ai percorsi dei prodotti De.Co con ‘Food & Soul’, viaggio tra i sapori, la musica e la spiritualità in occasione dell’anno Giubilare, a San Giovanni in Persiceto.