In Piemonte i turisti internazionali hanno superato gli italiani. Il dato arriva dalla Regione, che ha calcolato in 6 milioni il totale degli arrivi in un anno, con oltre 16 milioni di presenze e una percentuale di ospiti stranieri che tocca il 52% contro il 48% degli italiani. Con dati di questo tipo, aggiunge la Regione, “il Piemonte si afferma come una delle destinazioni turistiche più dinamiche d’Europa”.

I visitatori internazionali hanno registrato un aumento del 15%, con Germania e Francia in testa e gli Stati Uniti al sesto posto. Trend positivo anche per i primi sei mesi di quest’anno, con un incremento degli arrivi e delle presenze che varia dal 2,2% al 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.