Rimini, estate lunga grazie agli eventi

Estate lunga per Rimini. La stagione sembra proseguire a settembre e lo dimostrano i numeri, che vedono il tasso di occupazione degli alberghi al 63% (vicino al 70% dello stesso periodo del 2023).

A contribuire anche un ricco calendario di eventi, sportivi, fieristici e culturali.

A partire dallo sport, con due Gran Premi MotoGP al Misano World Circuit di Misano Adriatico. Dal 20 al 22 settembre si terrà poi Transitalia Expo, la prima fiera outdoor dedicata al mototurismo. Quasi in contemporanea si svolgeranno gli World Skate Games 2024.

Tra gli altri eventi l’Italian Bike Festival 2024; il 22° World Congress of Food Science and Technology; l’European Evaluation Society Conference; l’Euromaintenance Society Conference, l’European Evaluation Society Conference; e Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici.

Non manca la cultura con la Festa de Borg, da oggi fino all’8 settembre; e SuperFluo.