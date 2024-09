Non solo mare e divertimento, ma una destinazione da vivere tutto l’anno. VisitRimini organizza un webinar con TTG Italia, per alzare il velo su una Rimini diversa, una meta che brilla per la sua capacità di attrarre visitatori tutto l’anno, grazie a un’offerta di eventi di livello internazionale e un patrimonio artistico e culturale di grande valore.

Nel 2024, la città ha dimostrato ancora una volta di essere vivace e poliedrica, ospitando manifestazioni sportive di fama mondiale e mettendo in risalto la sua storia millenaria e i suoi tesori artistici.

Rimini ha consolidato la sua posizione come una delle mete italiane più attraenti grazie alla sua capacità di accogliere grandi eventi di caratura mondiale. Il 2024 ha visto la città al centro della scena internazionale, con momenti memorabili come il primo arrivo di tappa del Tour de France, due tappe del MotoGP a Misano Adriatico e il World Skate Games, eventi che hanno richiamato migliaia di partecipanti e spettatori da tutto il mondo.

Oltre agli eventi, la città si caratterizza per offrire un’esperienza culturale unica. Simbolo della ricca eredità della città è la Domus del Chirurgo, sito archeologico che svela la vita quotidiana in epoca romana. La città vanta inoltre monumenti di grande rilievo, come il Tempio Malatestiano e il Museo della Città, che raccoglie reperti archeologici e opere d’arte locali. Da non perdere sono Castel Sismondo e il Palazzo del Fulgor, sedi del Fellini Museum. Questo museo diffuso celebra l’opera di Federico Fellini, maestro del cinema, offrendo un’immersione emozionale nel suo mondo attraverso arte e cinema. Castel Sismondo e il cinema Fulgor arricchiscono l’offerta culturale della città. Infine, il Ponte di Tiberio e l’Arco di Augusto, simboli dell’antica Ariminum, invitano a scoprire le radici millenarie di Rimini.

VisitRimini, la DMC ufficiale della città, è il partner ideale per organizzare soggiorni personalizzati e per vivere al meglio tutto ciò che Rimini ha da offrire. Che si tratti di un’esperienza leisure, di un viaggio d’affari o della partecipazione a uno dei tanti eventi ospitati, Rimini saprà stupire e conquistare i suoi visitatori, proponendo un’offerta varia e di qualità tutto l’anno.

Per raccontare tutto questo e anche di più VisitRimini organizza un webinar con TTG Italia. L’appuntamento sarà il prossimo 24 settembre, dalle 14 alle 15.

Per iscriversi basta cliccare qui