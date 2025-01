Prosegue l’azione contro le key box abusive a Roma. Decine le segnalazioni ricevute all’indirizzo della Polizia Locale, mentre alcuni proprietari delle scatolette sequestrate si sono autodenunciati per riaverne il contenuto, pagando la multa di 400 euro. “Abbiamo ottenuto collaborazione e il riconoscimento degli errori - afferma l’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato -.

Il regolamento della Polizia Locale vieta di collocare lucchetti e oggetti su beni storici e monumentali. Per installare key box su edifici tutelati serve l’autorizzazione della Sovrintendenza Capitolina, che non è mai stata concessa. Nei palazzi del Sito Unesco, poi, vige un doppio vincolo, anche della Soprintendenza Statale”.

E aggiunge: “Se il proprietario non è individuato, il condominio sarà multato e dovrà rimuovere la key box in 7 giorni, altrimenti interverranno i vigili, addebitando le spese. Un’azione per decoro e legalità nel turismo romano”.