Roma compie un significativo balzo in avanti nella classifica delle 100 metropoli mondiali più vivibili e turisticamente interessanti da visitare nel 2024.

Secondo il report World’s Best Cities, la Capitale passa dall’undicesimo al sesto posto, confermandosi sempre più come una destinazione di riferimento internazionale. “Roma - dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - sta tornando ad occupare il ruolo internazionale che le spetta agli occhi del mondo. Siamo soddisfatti di questo nuovo riconoscimento: è il segno che le nostre politiche di attrazione turistica e di investimenti stanno funzionando, e continueremo su questa strada. Roma vuole essere una città che cresce, che affascina e in cui si vive bene senza lasciare indietro nessuno”.

L’importante risultato è stato accolto con entusiasmo anche dall’assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato. “Grandi opere, grandi eventi e grandi investimenti privati stanno facendo diventare Roma una grande metropoli internazionale, come forse non lo è mai stata. Siamo felici che questo lavoro venga apprezzato a livello internazionale e riconosciuto dai turisti di ogni parte del mondo. Questo successo genera un’importante ricaduta sull’economia e sull’occupazione, con vantaggi e opportunità per tutta la città”.