Settembre, previsioni incoraggianti: le stime di Assoturismo Confesercenti

Quindici milioni di turisti e cinquanta milioni di pernottamenti. Sono queste le previsioni per il mese di settembre in Italia stilate dal Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti. Un dato in lieve crescita sul 2023 che conferma come il mese abbia ormai un ruolo fondamentale nel bilancio del settore.

A fare da traino a livello di destinazioni, si legge su Il Sole 24 Ore, sono le città d’arte e le località rurali seguite dai laghi; stabili o in leggero calo mare, montagna e terme.

Tutto questo, aggiunge Confesercenti, in un’estate che non sembra avere fornito particolari elementi di soddisfazione considerato il lieve calo nei mesi di luglio sia a livello di arrivi sia di presenze.