Sicilia: le festività confermano il trend positivo del 2025

Anche le festività natalizie confermano il trend positivo per il turismo in Sicilia e la Regione si appresta così a chiudere il 2025 con numeri da record. Se infatti nei primi nove mesi si erano superati i 20 milioni di presenze turistiche, con un incremento delle presenze straniere del 15% (con una permanenza media passata da 3,2 a 3,8 giorni) le proiezioni per tutto il 2025 lasciano spazio all’ottimismo.

Per l’intero 2025, si prevede un +11,9% nelle presenze rispetto ai 22,4 milioni del 2024, con arrivi che supereranno i 7 milioni. Il trend positivo è attribuito a una maggiore attrattività invernale, grazie a eventi culturali, mercatini natalizi e un clima mite che attrae turisti da Germania, Francia e Regno Unito.

I dati ufficiali parlano di un aumento dei flussi in entrata, inclusi i siciliani residenti al nord o all’estero che rientrano per le feste, accanto a visitatori stranieri. In termini di spesa familiare, le stime indicano un budget medio più alto rispetto agli anni precedenti, con un focus su esperienze enogastronomiche e culturali.