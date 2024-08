Taranto, Genova e la portaerei contesa

Taranto e Genova si litigano la portaerei Giuseppe Garibaldi. La nave, di proprietà della Marina Militare, è ormai un dismissione. Entrata in servizio nel 1985, è lunga 180 metri, larga 30, con una stazza di 14 mila tonnellate. Il comune di Taranto l’aveva chiesta per i Giochi del mediterraneo , per farne il villaggio atleti galleggiante. L’ipotesi fu però scartata dallo Stato Maggiore della Marina perché sembrava che la nave potesse rientrare in attività come base di lancio dei satelliti ad uso misto. Poi, pochi giorni fa la notizia: il Centro Studi Bono trasforma la nave in museo galleggiante e colloca la portaerei a Genova..

Taranto, da sempre base navale, sperava di essere lei l’assegnataria, e poterne fare un volano di rilancio turistico. “Certo, tutto si può dire, tranne che noi non ci abbiamo provato - tuonano dal Comune - E se c’è ancora qualche possibilità continueremo a lottare, non sarà facile, ma ne varrà la pena”.