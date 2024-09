Torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano. Domenica 6 ottobre prenderà il via in 100 borghi certificati Bandiera Arancione la quinta edizione della più grande caccia al tesoro diffusa della Penisola.

“Ventisei anni fa - afferma Giulio Lattanzi, direttore generale di Touring Club Italiano - in collaborazione con Regione Liguria, ideammo l’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia ad essere totalmente dedicata ai piccoli centri delle aree interne. Da allora la nostra Fondazione non ha mai smesso di porre un’attenzione speciale ai borghi, dedicandosi alla loro cura, tutela e valorizzazione e questo è un appuntamento importante per conoscere e vivere alcuni dei borghi più interessanti e, spesso, meno conosciuti”.

Il programma prevede diversi filoni tematici scelti dai borghi per permettere di conoscere, in modo inusuale e divertente, il proprio comune: musicale - con tappe legate alla tradizione musicale del luogo - enogastronomico - per assaggiare le specialità che lo rendono un unicum - e in costume d’epoca e tradizionale, per rievocare e rivivere storie locali.

“È qui, nei borghi, che si trova l’anima, l’essenza dell’Italia - sostiene il ministro al Turismo Daniela Santanchè - realtà piccole ma preziose, che costituiscono il più genuino patrimonio storico, culturale e identitario della nostra nazione. È viaggiando, visitando e vivendo questi luoghi, culle e custodi di tradizioni ed eccellenze manifatturiere ed enogastronomiche, che si può iniziare a scoprire l’Italia più nascosta e più autentica”.