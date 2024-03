Towns of Italy Group acquisisce il ramo Gruppi & F.I.T. di Torres Travel

Continua la crescita di Towns of Italy Group, che prosegue la sua campagna acquisti in giro per l’Italia. La società ha, infatti, completato l’operazione di acquisizione del ramo Gruppi & F.I.T. da Torres Travel, tour operator incoming con sede a Pompei e ha contestualmente sottoscritto un accordo per lo sviluppo congiunto di servizi turistici esperienziali (visite guidate, escursioni e attività) nell'area.

Fondata nel 2001 da Alfonso Onda, Torres Travel è specializzata nell’offrire attività di land service come servizi guida, trasferimenti e biglietteria sul territorio campano, attività per gruppi precostituiti oltre a viaggi personalizzati individuali e viaggi incentive per aziende. Nel 2023 ha registrato un fatturato di circa 10 milioni di euro.

“Con questa operazione confermiamo l’impegno di Towns of Italy Group nel continuare a crescere e investire nel settore del turismo esperienziale, specie nel Sud Italia, offrendo servizi di alta qualità e consolidando una posizione di leadership nell'industria, aprendo il gruppo a relazioni con nuovi mercati come il Giappone, Medio Oriente e UK - dice Luca Perfetto, ceo di Towns of Italy Group -. Siamo certi che questa integrazione ci consentirà di offrire un'esperienza turistica ancora più completa e personalizzata ai nostri clienti.”

L'operazione rappresenta un significativo sviluppo del piano di investimenti di Towns of Italy Group nel Sud Italia. Con questa acquisizione, Towns of Italy Group non solo consolida la sua presenza strategica nell'area di Pompei e della Campania, ma acquisisce anche un importante asset aziendale integrando un’avanzata expertise e un solido posizionamento sui mercati internazionali nel settore.