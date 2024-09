Trenitalia fa retromarcia. La società ferroviaria del Gruppo Fs ha annunciato lo stop a partire dal 21 settembre del check-in digitale per gli utenti dei treni regionali che acquistano biglietti digitali.

Per salire a bordo non ci sarà dunque la necessità di effettuare la validazione via app, perché, ha comunicato l’azienda, il ticket “si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno”, riporta ilsole24ore.com.

Una mossa che, ha spiegato la società, “è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo”.