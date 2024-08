“Anche Bankitalia certifica il peso del turismo. Una crescita inarrestabile figlia dell’unicità dell’Italia e del lavoro di governo, operatori e imprese del settore”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha salutato i dati diffusi oggi in merito alla bilancia dei pagamenti relativi al turismo, che, per il mese di maggio, fanno registrare un’impennata da 2,2 miliardi del 2023 a 2,8 miliardi di quest’anno.

Il risultato è frutto di una forte crescita della spesa degli stranieri in Italia, +17%, pari a 5,2 miliardi di euro contro i 2,4 spesi dagli italiani all’estero.

Analizzando invece il computo del trimestre compreso tra marzo e maggio, emerge come l’incremento della spesa dei turisti esteri è stato del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche in virtù di una maggiore spesa pro capite. In crescita anche la spesa degli italiani all’estero, ma in questo caso solo per la crescita del numero dei viaggiatori.