“Il sistema ferroviario italiano rappresenta un asset fondamentale del servizio pubblico e dunque non può e non deve essere svenduto”. Il segretario generale Marco Verzari e il segretario nazionale Roberto Napoleoni della Uiltrasporti commentano con queste parole le notizie di stampa riguardanti la volontà del Governo e del Gruppo Fs di avviare un processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato.

“Le difficoltà che il sistema ferroviario presenta - spiegano - vanno affrontate dal Gruppo FS, dalle Istituzioni e dal Governo con una programmazione e interventi concreti ed efficaci, finalizzati a salvaguardare integralmente e rilanciare un bene strategico fondamentale per l’economia del Paese e garantire una piena mobilità di merci e persone. Per questo ribadiamo la nostra contrarietà all’ipotesi di privatizzazione del gruppo FS, respingendo altresì anche l’inaccettabile idea che tale scelta possa essere fatta solo per presunti vantaggi di finanza pubblica di breve periodo”.

Uiltrasporti si dichiara poi pronta a scendere in campo per difendere i diritti dei lavoratori che, spiega la nota del sindacato, “hanno invece bisogno con urgenza di maggiori tutele per la loro salute e sicurezza, di azioni concrete contro le aggressioni nei confronti del personale e di un rinnovo contrattuale”.