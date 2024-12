Sotto il claim ‘Discover the city you don’t expect’ VisitRimini - la Destination Management Company ufficiale della città di Rimini che si occupa di informazione, accoglienza e promozione turistica - in vista delle vacanze di fine anno ha deciso di rafforzare gli investimenti in promozione. Collaborando con i media ha realizzato diverse campagne tv, social e ‘out of home’ su misura con ogni singolo partner e sistema distributivo di riferimento, allo scopo di generare un grande impatto informativo sull’opinione pubblica nazionale.

L’Avvento digitale

Sono già oltre 300mila le persone (al 65% turisti italiani e per il 35% stranieri) raggiunte con la campagna social dell’Avvento digitale lanciata da inizio dicembre. Il progetto comprende un totale di 7 video realizzati ad hoc, il cui lancio è partito l’8 dicembre con uscite cadenzate fino al 31, e culminerà con il video di auguri il 25 dicembre.

“VisitRimini - sottolinea Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini - lavora ogni giorno per promuovere la destinazione Rimini a 360 gradi: solo nel 2024, ad esempio, abbiamo fatto 1.200 incontri b2b con buyer e tour operator”.

Una seconda campagna social audience è poi quella che VisitRimini ha lanciato tramite le pagine del Corriere della Sera. Fino al 30 dicembre negli spazi digitali di ‘Corriere Viaggi e Cultura’ su Facebook e Instagram sono in programma stories, post e video. Su La7 andrà poi in onda dal 22 al 28 dicembre uno spot televisivo in cui protagonista è la Rimini d’inverno, addobbata per le feste.

A tutto ciò si aggiunge la pubblicità ‘out of home’ che prevede una serie di grandi affissioni nelle province di Ferrara e Rovigo dal 16 al 30 dicembre in zone di grande passaggio. Protagonista ancora una volta Rimini come “la città che non ti aspetti”.