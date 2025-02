Bluserena Hotels & Resorts cerca personale. Il gruppo alberghiero italiano annuncia l’apertura della campagna di recruitment per la stagione 2025.

Le selezioni sono finalizzate all’impiego di personale nelle strutture del gruppo in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le posizioni attualmente aperte riguardano diverse aree tra cui: Direzione e Management: hotel manager, deputy manager; Cucina: I e II chef, cuoco capo partita, pasticcere, pizzaiolo, macellaio, commis di cucina; Ristorazione e Bar: I e II maître, camerieri, chef de rang, responsabile bar, barman, barlady, bartender; Accoglienza e Booking: receptionist front office, addetti booking; Amministrazione e Logistica: economo-buyer resort; Manutenzione e Sicurezza: manutentori hotel, responsabili assistenti bagnanti; Servizi ai Piani: cameriere ai piani; Formazione: laureati/diplomati per Tirocini Formativi nei reparti Hotel Management, Front Office, Booking, Economato, Contabilità, Amministrazione del personale.

L’azienda ha inoltre in programma la partecipazione a diversi eventi di recruiting per incontrare direttamente i candidati e presentare le opportunità professionali disponibili. Le tappe in programma sono: Tourism Talent Week Cving 2025 (online), fino al 7 febbraio; TFP Summit Milano presso l’Hotel Melia, il 7 febbraio; Fare Turismo Roma presso l’Università Europea di Roma, 19-21 febbraio; TFP Summit Roma presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, il 28 febbraio.

Gli interessati a partecipare alle selezioni possono consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura attraverso la sezione ‘Lavora con noi’ del sito ufficiale di Bluserena.