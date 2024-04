Corsica Sardinia punta sui talenti del futuro: parte ‘School2Ship’

Corsica Sardinia Ferries continua a scommettere sulle nuove generazioni. Salperà il 12 aprile dal porto di Vado Ligure ‘School2Ship’, l’iniziativa che coinvolgerà 30 studenti dell’Istituto Tecnico

Nautico di Savona ‘Ferraris-Pancaldo’, nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

I ragassi saliranno a bordo della M/N Mega Express Five per conoscere il mestiere in prima persona, incontrando alcuni rappresentanti della compagnia, che risponderanno alle loro

domande e curiosità su vari temi. “I ragazzi - spiega il Comandante d’Armamento di Corsica Sardinia Ferries, Matteo Giannelli - potranno assistere e ascoltare gli equipaggi, comprendere le attività e conoscere una nave. In passato, il progetto alternanza Scuola Lavoro e i tirocini formativi hanno permesso alla compagnia di individuare gli studenti più meritevoli e con una maggiore attitudine per il lavoro marittimo, facendoli entrare nell’organico delle navi gialle”.

Al termine dell’incontro, gli studenti di quinta, prossimi al diploma saranno ospitati a bordo con i 2 docenti, per una 2 giorni formativa. Durante le traversate, si alterneranno ore di teoria, laboratori e cultura generale.