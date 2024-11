The Social Hub cerca 50 figure per la nuova apertura a Roma San Lorenzo

È previsto per il 9 dicembre il Casting Day di The Social Hub mirato alla ricerca di 50 persone che verranno impiegate nella nuova struttura Roma San Lorenzo, prevista per il prossimo mese di febbraio.

L’appuntamento è previsto presso il complesso di The Social Hub San Lorenzo - in Viale dello Scalo S. Lorenzo 10, mentre le domande per le candidature dovranno essere presentate antro il 3 dicembre nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito della compagnia specializzata nell’ospitalità ibrida, che conta 18 strutture in Europa, di cui 4 in Italia.

Le assunzioni prevedono un iniziale mese di on-boarding approfondito, e retribuito.