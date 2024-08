Fisco, arrivano i nuovi piani per la rateizzazione

Aumenta fino a 120 il numero delle rate per le riscossioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Dlgs 110 del 29 luglio ha introdotto nuove regole per i pagamenti al Fisco, come racconta il sole24ore.com, precisando che le nuove regole entreranno in vigore solo per le istanze presentate dal primo gennaio 2025; per le istanze presentate nel corso del 2024 varranno ancora le precedenti regole.

Secondo la nuova normativa si potrà ottenere (per i debiti fino a 120mila euro) con una semplice richiesta, una dilazione per un massimo di: 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Nel caso in cui venga documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, si potrà arrivare a 120 rate.