Quarantott’ore e 100 euro di spesa per aprire una filiale in qualunque Stato dell’Unione europea. Questo quanto promette di fare la proposta approvata dalla Commissione Ue per l’istituzione di ‘Eu Inc.’, un ventottesimo regime in materia di regolamentazione societaria, che si va ad aggiungere a quelle dei 27 stati.

Si tratta di una nuova forma di società a responsabilità limitata basata su una normativa comunitaria, creata per fornire alle imprese europee uno strumento semplice per operare e investire in tutta l’area dell’Unione.

Il processo

Stando alla proposta, come riporta corriere.it, per costituire la nuova società sarà necessario un tempo non superiore alle 48 ore e una spesa di 100 euro; l’intera procedura sarà telematica, dunque completabile a distanza. A questo scopo sarà istituita una piattaforma europea (European Business Wallet), che servirà per gestire i rapporti con autorità e operatori dell’Unione europea. Anche riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione potranno avvenire di regola in via virtuale.

Qualsiasi società già esistente può divenire ‘Eu Inc.’, ma anche le società costituite ex novo potranno scegliere questa formula. E la nuova ‘EU Inc.’ potrà creare filiali rette della disciplina comunitaria in tutti i paesi membri dell’Unione. Inoltre potrà nascere senza capitale, ricorrendo a soluzioni ponte (come contratti o strumenti finanziari) per la costituzione per autofinanziamento di un capitale della società.