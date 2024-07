A Las Vegas un’esperienza per rivivere i momenti cult di ‘Friends’

Las Vegas diventa ‘the place to be’ per i fan di ‘Friends’. Sarà proprio la sin city degli Stati Uniti a ospitare, infatti, un’esperienza interattiva pensata per il 30° anniversario del debutto della serie.

Si chiamerà ‘The Friends Experience: The One in Las Vegas’ e sarà possibile visitarla all’MGM Grand a partire dall’autunno. Gli ospiti si potranno immergere nei momenti più iconici dello show, come il matrimonio di Ross e Rachel, potranno rilassarsi nell’appartamento di Monica o ballare intorno alla celebre fontana che appare nella sigla.

I fan della serie, riporta travelweekly.com, avranno modo di scoprire curiosità sul dietro le quinte e sulla produzione, conoscere come sono stati realizzati i costumi e scattare foto ricordo.