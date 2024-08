A settembre in Botswana l’Africa Tourism Leadership Forum

Si terrà dal prossimo 3 al 6 settembre, presso il Gaborone International Conference Centre, Grand Palm in Botswana, l'edizione 2024 dell'Africa Tourism Leadership Forum (Atlf).

Si tratta di una delle principali manifestazioni turistiche del continente africano. Atlf è una piattaforma di dialogo che riunisce stakeholder dei settori dei viaggi, del turismo, dell'ospitalità e dell'aviazione. L'edizione 2023 ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, tra cui opinion leader, albergatori, responsabili politici ed esperti.

Il tema di quest'anno è “Tracciare una nuova strada per i viaggi, il turismo e gli investimenti all’interno dell’Africa”, e si concentrerà su 3 aree tematiche: turismo sostenibile e inclusivo, potenziamento dei viaggi intra-africani e guida della crescita economica. Questi temi sono progettati per garantire che lo sviluppo del turismo avvantaggi tutti, in particolare le comunità locali, e contribuisca all'integrazione e alla crescita economica del continente.